Gonçalo Guedes está mais próximo de voltar ao Benfica.

Como Roger Schmidt já reconheceu, o clube gostava de voltar a contar com o concurso do internacional português e a SAD encarnada está a trabalhar, junto do Wolverhampton, nesse sentido.

Segundo foi possível saber, nos últimos dias as negociações têm tido avanços positivos e a perspetiva das partes é que Gonçalo Guedes possa ficar fechado no início da próxima semana.

O internacional português está, por isso, muito perto de voltar por empréstimo do Wolverhampton, tal como aconteceu na época passada, e em princípio até já deve apresentar-se ao trabalho durante a próxima semana.