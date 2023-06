Gonçalo Guedes vai continuar no Benfica na próxima época, apurou o Maisfutebol.

O extremo de 26 anos segue emprestado pelo Wolverhampton, clube inglês com o qual tem contrato até 2027, e que vai continuar a suportar parte do salário do jogador.

O acordo entre as partes é recente e reflete o enorme desejo de Gonçalo Guedes em continuar no Benfica, apesar de estar a recuperar de uma grave lesão. O internacional português foi operado em maio ao joelho esquerdo e enfrenta, desde então, um delicado processo de recuperação, que se prevê longo.

Não se espera que Guedes esteja apto no arranque oficial da nova época, mas, ao que o Maisfutebol apurou, o extremo está extramente focado em cumprir o exigente plano traçado pelos médicos e, assim, regressar o mais rapidamente possível as opções de Roger Schmidt.

O jogador vai, de resto, ser pai em breve e também por isso era importante para a família continuar em Portugal, tendo sido mais um razão fundamental para o desfecho que permitiu prolongar a cedência por mais uma temporada.

Gonçalo Guedes é formado no Benfica e regressou à Luz no último mês de janeiro. Voltou a sagrar-se campeão pelos encarnados e foi importante em vários jogos, quer como titular, quer como suplente utilizado, mas as duas lesões, num curto período de tempo, impediram-no de ter um contributo ainda mais decisivo para conquista do título nacional.