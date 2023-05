Ao minuto 75m do dérbi entre Sporting e Benfica após uma perda de bola de Neres, Guedes foi na perseguição a Paulinho e, na tentativa de lhe roubar a bola, cometeu falta e ficou agarrado ao joelho esquerdo, erguendo imediatamente a mão a pedir assistência médica.

O esgar de dor era claro e na repetição percebeu-se a razão para tantas dores: o joelho esquerdo de Guedes ficara preso no relvado quando o jogador do Benfica fez o «carrinho».

O mesmo joelho que o obrigara a ser operado em março, devido a uma «afetação meniscal».

Ao entrar em campo e após a aplicação do «spray milagroso», a equipa médica das águias fez sinal para o banco a pedir a imediata substituição do jogador que entrara cerca de 10 minutos antes.

Ato contínuo, um elemento da equipa técnica do Benfica correu na linha lateral para chamar Florentino que estava a aquecer. Roger Schmidt, por seu lado, chamou João Neves junto do banco para lhe comunicar as mudanças táticas que a substituição forçada ia provocar.

Contudo, mesmo a coxear e em claras dificuldades, Guedes fez sinal para o banco para o treinador aguentar a substituição, algo que quase levou o médico do Benfica, Diogo Gomes, ao desespero. É possível perceber na transmissão do jogo a forma como o clínico das águias «desaprova» a decisão do jogador com um abanar de cabeça.

Gonçalo Guedes ficou mesmo em campo até ao fim. Foram 25 minutos de sacrifício, tendo em conta os 10 de tempo extra que foram jogados.

Apesar de ainda ter coxeado durante uns minutos, não deixou de ir a qualquer bola. Mais: foi ele quem, aos 90+4, sofreu falta dura de Dario Essugo – curiosamente sobre a perna esquerda novamente – no livre de que resulta o golo do empate.

Depois, é vê-lo correr em direção à zona dos adeptos do Benfica. Nesse momento, qualquer dor que existisse desapareceu e o jogador de 26 anos, formado no Seixal, foi dos mais efusivos na hora de celebrar.

Mas vai pagar caro, como se soube nesta quarta-feira.

Gonçalo Guedes, que está emprestado ao Benfica pelo Wolverhampton, terá de ir novamente ao bloco operatório devido a uma lesão na cartilagem do joelho esquerdo.

E mais do que o jogo do título, a intervenção cirúrgica até lhe pode custar as férias e o início da próxima época.

Em caso de festa, porém, nem os companheiros nem os adeptos vão esquecer o sacrifício que Gonçalo Guedes fez para continuar em campo no dérbi.