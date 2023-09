O Benfica confirmou nesta semana o regresso de Gonçalo Guedes, novamente por empréstimo do Wolverhampton.

O avançado ainda recupera de uma lesão num joelho sofrida no dérbi com o Sporting em Alvalade - penúltima jornada da Liga 2022/23 - e Roger Schmidt explicou que ainda vão ser necessárias mais algumas semanas até que esteja apto para regressar à competição.

«Vamos fazer tudo para que ele volte à melhor forma. Provavelmente vai precisar de mais três ou quatro semanas», disse em conferência de imprensa.

O treinador das águias destacou o espírito positivo de Guedes e mostrou-se satisfeito por poder voltar a contar com o jogador no plantel. «Esperamos que esteja pronto em breve. Ainda precisa de algum tempo, já o sabíamos. Ele está muito motivado, tem treinado muito todos os dias, três sessões diárias com o fisioterapeuta. Teve alguns problemas depois de chegar no último inverno, mas deixou a impressão de que é um jogador top em forma e que é um jogador que pode fazer a diferença. Estamos completamente convencidos com ele, é alguém que é do Benfica e que adora jogar por este clube e que também tinha esse desejo. Fizemos tudo para o manter aqui, fizemo-lo, estamos muito felizes e quando o vi no ginásio e no campo, vi muita energia e motivação. É um grande jogador», constatou.