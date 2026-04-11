Gonçalo Moreira vai ser chamado por José Mourinho para o jogo deste domingo com o Nacional, confirmou o técnico das águias, que disse que o jovem avançado é uma de quatro alterações - as outra são Dedic, que cumpriu castigo, e Aursnes e Barreiro, que regressam de lesões - na convocatória relativamente ao último jogo.

Esta é a apenas a segunda chamada do jovem de 20 anos a um jogo da equipa principal dos encarnados, ele que é o melhor marcador da UEFA Youth League (nove golos) e foi considerado o jovem de março na II Liga. A outra foi na primeira volta diante do Gil Vicente em setembro. Após o jogo, Mourinho deixou-lhe palavras elogiosas: «Não entrou o Gonçalo Moreira, por quem tenho um fraquinho.»

Apesar desse «fraquinho», Gonçalo Moreira não voltou a entrar nas contas para qualquer jogo da equipa principal, ao contrário de Rodrigo Rêgo, Tiago Freitas e dos campeões mundiais sub-17 Daniel Banjaqui, José Neto e Anísio Cabral, que foram lançados depois por Mourinho.

Agora, diante do Nacional, o jovem de 20 anos (completou-os em janeiro) poderá estrear-se pela equipa principal do Benfica, clube que representa desde 2015/16, quando foi recrutado ao Pedrouços Atlético Clube.

Na antevisão à partida com o Nacional, José Mourinho começou por dizer que Gonçalo Moreira e Dedic eram as únicas novidades comparativamente com o jogo em Rio Maior, mas mais à frente revelou que Aursnes e Barreiro também regressam após debelarem lesões.