Benfica
Há 31 min
Benfica: Gonçalo Oliveira lesiona-se e tem paragem prevista de um mês
Defesa-central da equipa B fez uma entorse lateral do tornozelo
Gonçalo Oliveira, defesa de 19 anos, sofreu uma entorse lateral do tornozelo no jogo com o FC Porto B, da última jornada da II Liga. O tempo de recuperação previsto é de um mês, sabe o Maisfutebol.
O jogador natural de Lisboa, que fez a formação toda no Benfica, não fez qualquer jogo na equipa principal dos encarnados.
Fez nove jogos, um golo e uma assistência pelos sub-19. Foi, ainda, opção por 23 vezes na equipa B, que atua na II Liga, somando três golos e uma assistência.
Desde modo, o defesa-central, que tem contrato até 2027, parte para as «férias» focado em recuperar da lesão.
