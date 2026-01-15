Gonçalo Oliveira, jovem defesa-central do Benfica, recorreu às redes sociais para lamentar a atitude que teve durante o Clássico no Estádio do Dragão, ao causar estragos no banco de suplentes da equipa visitante.

«Lamento o ato irrefletido que me levou a danificar o banco de suplentes no clássico com o FC Porto, no Estádio do Dragão. Não me revejo neste tipo de comportamento, nem são estes os valores que me são transmitidos pelo Sport Lisboa e Benfica», escreveu o central de 19 anos sobre os rasgões que abriu nas cadeiras. O incidente, de resto, já tinha sido denunciado pelo presidente do FC Porto, André Villas-Boas.

Recorde-se que Gonçalo Oliveira esteve à porta do onze dos encarnados, mas António Silva recuperou a tempo e foi titular no encontro que ditou a eliminação do Benfica na Taça de Portugal. Oliveira nem sequer saiu do banco.