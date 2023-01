Fran Navarro bisou este domingo na vitória do Gil Vicente no Jamor, frente ao Casa Pia (3-1), e com isso igualou Taremi no segundo lugar da lista dos melhores marcadores, ambos com dez golos.

O duo é a maior ameaça ao melhor marcador da Liga, que continua a ser Gonçalo Ramos: o internacional português voltou a marcar, desta vez na vitória do Benfica frente ao Santa Clara, e reforçou a liderança o primeiro lugar da lista ao chegar aos 12 golos.

O portista Mehdi Taremi ficou em branco neste sábado.

Lista dos melhores marcadores:

1.º Gonçalo Ramos (Benfica), 12 golos

2.º Mehdi Taremi (FC Porto), 10 golos

Fran Navarro (Gil Vicente), 8 golos

4.º Pedro Gonçalves (Sporting),8 golos

Ricardo Horta (Sporting de Braga), 8 golos

6.º João Mário (Benfica), 7 golos

Galeno (FC Porto), 7 golos

8.ªVitinha (Sporting de Braga), 6 golos

9.º Rafa (Benfica), 6 golos

Evanilson (FC Porto),6 golos

Aziz Yakubu (Rio Ave), 6 golos