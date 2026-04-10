Gonçalo Ramos fala sobre o caso de alegado racismo que envolveu Prestianni e Vinicius Júnior e garante que, caso se confirme, é algo condenável, sobretudo porque a provocação «faz parte» do desporto.

O avançado português foi convidado do programa «Cala-te Boca» da rádio Megahits, juntamente com a namorada Margarida, e foi questionado sobre um dos temas que mais marcou o futebol mundial nos últimos tempos.

«Pelo que dizem, não há provas de que aconteceu mesmo. Se aconteceu, acho que é condenável. Temos de evitar esse tipo de comportamentos. Por muito que alguém festeje muito um golo, se quiserem chamar provocação, acho que faz parte do nosso desporto. Se formos ver na história do basquetebol ou do ténis, há sempre um bocadinho de provocação que acaba por nos atiçar. Qualquer jogador profissional gosta de provocação», acrescenta.

Assista aqui às declarações de Gonçalo Ramos: