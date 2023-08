Oficializado esta segunda-feira como reforço do Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos recorreu às redes sociais para se despedir do Benfica, clube onde foi formado e que representou na última década.

O internacional português assumiu o desejo de regressar à Luz no futuro e destacou a conquista do campeonato nacional na época passada.

«Chegou o momento de me despedir do clube que me fez sair de casa com 12 anos e em tão pouco tempo se tornou casa também. Passados 10 anos saio com a certeza de que um dia pretendo voltar», começou por escrever numa publicação no Instagram.

«O Benfica estará sempre no meu coração e é o clube que fez de mim o jogador e a pessoa que sou hoje. Consegui concretizar o meu sonho, ser campeão pelo Benfica. O caminho foi lindo, mas certamente ficarão linhas por serem escritas», completou.

Ramos, recorde-se, foi emprestado pelo Benfica ao PSG, com uma opção de compra de 65 milhões de euros que pode chegar aos 80 milhões e ser ativada por qualquer dos clubes durante a temporada.

O jogador de 22 anos iniciou a formação no Olhanense e passou ainda pelo Benfica de Loulé, antes de rumar ao Seixal. Estreou-se em 2019/20 pela equipa principal dos encarnados, mas foi na última época que se afirmou na Luz, com 27 golos e cinco assistências em 47 jogos.