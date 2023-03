A exibição de Gonçalo Ramos diante do Club Brugge, na última terça-feira, não passou despercebida até a um dos grandes avançados da história do futebol francês e mundial. Thierry Henry, que atualmente é comentador televisivo, acompanhou a goleada do Benfica aos belgas e ficou encantado com o primeiro golo de Ramos.

«O resultado nunca esteve em causa. João Mário passou a bola a Gonçalo Ramos e ele fez o que melhor sabe fazer», começou por dizer na CBS Sports, antes de traçar o futuro do avançado português.

«Este miúdo está em alta e é da formação. Temos falado dos jogadores eles [Benfica] venderam. Acho que ele vai ser o próximo», afirmou.

Henry mostrou-se até surpreendido por Gonçalo Ramos ter continuado no Benfica no mercado de inverno. «Tem de fazer mais. Foi uma surpresa aquilo que fez no Mundial. Penso que, se continuar assim na Champions e se o Benfica vencer o campeonato, podemos ter aqui um caso sério.»

