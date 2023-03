Goleador do Barcelona no final da década de 90 e início do novo século, o neerlandês Patrick Kluivert continua atento ao dia a dia dos catalães, até porque só em 2021 deixou de ser dirigente do clube. Na hora de recomendar uma contratação, o antigo avançado olhou precisamente para essa posição e sugeriu o nome de Gonçalo Ramos.

«Sei que se tem de ter em conta o fair-play financeiro, mas é preciso um avançado. Tens de ter mais alguém para além do Lewandowski e eu gosto muito do Gonçalo Ramos. Gosto muito dele, tem feito muito bom trabalho no Benfica e também na seleção de Portugal», disse Kluivert ao portal Barça Blaugranes.

Gonçalo Ramos, de 21 anos, tem contrato com o Benfica até 2025. Esta temporada, o avançado, que está reunido com a seleção nacional, soma 24 golos e cinco assistências em 36 jogos pelos encarnados.