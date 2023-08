O Benfica comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), esta segunda-feira, os detalhes da transferência de Gonçalo Ramos para o PSG.

Assim como o Maisfutebol noticiou, o avançado português transfere-se a título de empréstimo para os parisienses e o negócio contempla uma opção de compra de 65 milhões de euros, que pode chegar aos 80 milhões, caso sejam atingidos determinados objetivos.

A nota informa ainda que a opção pode ser exercida quer pelos encarnados, quer pelo PSG.

O campeão gaulês retém ainda os cinco por cento destinados ao mecanismo de solidariedade e o Benfica «terá encargos com serviços de intermediação de 10 por cento do valor deduzido do montante da solidariedade».

«É uma grande honra e uma imensa felicidade juntar-me ao Paris Saint-Germain. O PSG é um dos maiores clubes do mundo, com um dos melhores plantéis», afirmou o avançado de 22 anos aos meios de comunicação dos parisienses.

Ramos, refira-se, já tinha sido apresentado no novo clube por Pauleta, antiga glória do emblema da capital francesa.

Arthur Cabral, da Fiorentina, é o nome escolhido pelo Benfica para o lugar deixado em aberto na frente de ataque