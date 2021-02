Uma das novas coqueluches do Benfica, Gonçalo Ramos teve uma estreia de sonho pela equipa principal dos encarnados, bisando em cinco minutos frente ao Desp. Aves.

Em entrevista ao jornal inglês The Guardian, o jovem avançado recordou esse momento e falou sobre a importância dos exemplos de jogadores que se formaram no Seixal e que têm tido sucesso a nível internacional.

«Só em sonhos imaginaria que me estrearia com dois golos. Foi um sonho tornado realidade», começou por dizer.

«Todos os jogadores da academia do Benfica olham para estes jogadores [João Félix, Bernardo Silva, João Cancelo ou Rúben Dias] como uma inspiração, como uma motivação e como uma confirmação de que estamos no melhor clube para chegar aos maiores palcos do mundo», continuou.

Com apenas 19 anos, Gonçalo Ramos foi integrado desde o início da época no plantel de Jorge Jesus. O número 88 das águias reconhece que isso é uma mais-valia.

«Estar na equipa principal no meu primeiro ano de sénior foi o melhor que me aconteceu. Ter companheiros de equipa que estão no topo ajuda-me a crescer. Mesmo que não me digam nada, posso aprender com o que eles fazem. Eles obrigam-me a melhorar para superá-los», atirou.