A exibição de Gonçalo Ramos diante do Club Brugge, com um bis e uma assistência, colocaram o avançado do Benfica nas «bocas do mundo».

Depois de Thierry Henry ter afirmado que o internacional português seria a próxima venda milionária dos encarnados, o antigo internacional russo Igor Korneev comparou-o a Mykhailo Mudryk, jogador ucraniano que em janeiro deixou o Shakhtar para rumar ao Chelsea.

«Não sei quanto deve custar, mas se Mudryk foi comprado por 100 milhões, então ele deveria custar 200. Mas acho que a transferência dele será feita por 120 milhões», afirmou, citado pelo portal sports.ru.

Korneev, antigo médio que na década de 1990 jogou no Barcelona, detalhou ainda o perfil de Gonçalo Ramos e elogiou o português.

«Essencialmente, não tem fraquezas. É rápido, poderoso, vemos que consegue bater um ou dois adversários num pequeno espaço. Ele gira de forma absolutamente inacreditável em velocidade e muda completamente de direção. Tem sentido de oportunidade. Não estou a falar apenas do desempenho que vimos no Mundial. Também joga com os dois pés», rematou.

Ramos, de 21 anos, já leva 23 golos e quatro assistências em 34 jogos pelo Benfica esta temporada.