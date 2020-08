Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grémio de Porto Alegre, criticou Jorge Jesus por, alegadamente, ter falado diretamente com Everton Cebolinha, jogador que é alvo do interesse do Benfica.

«Disseram que o Jorge Jesus falou com o Everton e eu achei isso uma deselegância. Mas faz parte do jogo, eu reconheço que faz parte do jogo», disse o dirigente, à SportTV.

O Grémio está a preparar o clássico com o Internacional e a imprensa brasileira avança que o extremo de 24 anos pode falhar o encontro, face às negociações em curso.

«Se tiver interesse em fazer o negócio, vamos lá. Chagando ao valor que pedimos, fazemos o negócio», finalizou Romildo Bolzan Júnior, sem adiantar mais detalhes.