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Há 6 min
Scout do Benfica no Brasil para assinar pelo Grémio
Carlos Silva aceitou uma proposta do clube de Porto Alegre para ser Head Scout
Carlos Silva aceitou uma proposta do clube de Porto Alegre para ser Head Scout
O scout do Benfica no Brasil deixou o clube encarnado para assinar pelo Grémio.
Carlos Silva era o responsável por identificar talento no futebol brasileiro há menos de dois anos, recebeu um convite para ser Head Scout do clube de Porto Alegre e resolveu aceitar.
Antes de se mudar para o Benfica, Carlos Silva trabalhou muitos anos no Farense, como Chief Scout e como diretor técnico.
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TAGS: Benfica Gremio Brasil Head Scout Scout
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