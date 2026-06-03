O scout do Benfica no Brasil deixou o clube encarnado para assinar pelo Grémio.

Carlos Silva era o responsável por identificar talento no futebol brasileiro há menos de dois anos, recebeu um convite para ser Head Scout do clube de Porto Alegre e resolveu aceitar.

Antes de se mudar para o Benfica, Carlos Silva trabalhou muitos anos no Farense, como Chief Scout e como diretor técnico.