Grimaldo assinala reencontro com o Benfica: «De volta a casa»
Lateral espanhol não tardou a reagir ao resultado do sorteio, que ditou um Benfica-Bayer Leverkusen
A receção do Benfica ao Bayer Leverkusen vai ficar marcada pelo reencontro de Alejandro Grimaldo com a equipa que representou durante sete anos e meio.
O lateral espanhol não tardou a reagir ao resultado do sorteio, tendo publicado nas redes sociais uma fotografia dele próprio a beijar a camisola do Benfica: «De volta a casa», assinalou.
Alejandro Grimaldo foi contratado pelo Benfica ao Barcelona em janeiro de 2016. Deixou as águias no verão de 2023, em fim de contrato após a conquista do campeonato nacional pelas águias.
De volta a casa🦅 pic.twitter.com/vzT9CKEcd5— Alejandro Grimaldo (@grimaldo35) August 28, 2025
