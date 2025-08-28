A receção do Benfica ao Bayer Leverkusen vai ficar marcada pelo reencontro de Alejandro Grimaldo com a equipa que representou durante sete anos e meio.

O lateral espanhol não tardou a reagir ao resultado do sorteio, tendo publicado nas redes sociais uma fotografia dele próprio a beijar a camisola do Benfica: «De volta a casa», assinalou.

Alejandro Grimaldo foi contratado pelo Benfica ao Barcelona em janeiro de 2016. Deixou as águias no verão de 2023, em fim de contrato após a conquista do campeonato nacional pelas águias.