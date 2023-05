Alejandro Grimaldo termina contrato com o Benfica no final da temporada e está livre para assinar por qualquer clube ou até para prolongar o vínculo com os encarnados.

Em declarações aos meios de comunicação das águias, o lateral espanhol de 27 anos reconheceu que tem de tomar uma «decisão complicada», mas preferiu focar atenções na conquista do campeonato.

«É uma decisão complicada, não é fácil, porque o Benfica é o clube da minha vida. É o clube da minha vida porque na realidade passei aqui todos os anos da minha carreira. Os bons e os maus momentos foram passados aqui. Temos de pensar no que é importante e, na realidade, o que é importante é ganhar o campeonato. Eu dizer se ficou ou não, se tomo uma decisão, ao fim e ao cabo, não é tão importante como o Benfica ganhar o campeonato», vincou.

Grimaldo falou aos meios dos encarnados após atingir a marca de 300 jogos ao serviço do Benfica na última jornada da Liga, diante do Sporting de Braga.

«É um orgulho. Quando cheguei cá, há sete anos e meio, não imaginava que ia atingir os 300 jogos, mas agora, no último jogo, contra o Sp. Braga, atingi este número. Foi um orgulho muito grande, porque estar aqui há tanto tempo e poder jogar tantos jogos num clube de altíssimo nível como o Benfica é um orgulho enorme», frisou, tendo enaltecido o «trabalho e sacrifício» dos últimos anos.

O lateral espanhol projetou ainda a reta final da temporada. «A equipa está num momento muito bom, podíamos ter marcado mais golos nos últimos jogos, mas acho que agora há uma boa conexão entre adeptos e equipa para conseguir três vitórias nos próximos jogos».

Depois da formação no Valência e no Barcelona, Grimaldo chegou em 2015/16 ao Benfica e assumiu-se como uma das principais figuras dos encarnados. Na presente época, soma 13 assistências e seis golos em 51 jogos.