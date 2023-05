Alejandro Grimaldo assinalou a despedida do Benfica este domingo, com um testemunho na primeira pessoa num vídeo publicado nas redes sociais.

O lateral espanhol, que está em final de contrato e já foi oficializado pelo Bayer Leverkusen, falou em «gratidão infinita» e agradeceu à «família» encarnada e à cidade de Lisboa, a sua casa nos últimos sete anos e meio.

«Hoje, tenho de dizer adeus e fechar uma bela etapa. É altura de dizer adeus a uma cidade que sinto como minha e à qual voltarei de certeza. Lisboa acolheu-me como um dos seus e permitiu-me forma uma bela família. O que hoje sou como pessoa e como jogador devo-o em grande parte a Lisboa, às suas gentes e a este grande clube», disse o jogador de 27 anos, que garante que o Benfica lhe deixou «uma marca impagável».

«Tive a oportunidade de fazer mais de 300 jogos com esta camisola, de levantar quatro campeonatos e ganhar nove títulos. E hoje, no dia do 38, chegou o momento de fechar o ciclo da melhor forma. Com vocês, no Marquês», frisou.

«Eu vou sair do Benfica, mas o Benfica não vai sair de mim. Eu amo o Benfica», concluiu o espanhol.

Desde 2015/16 nas águias, Grimaldo conquistou quatro ligas, três Supertaças, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.