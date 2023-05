Em entrevista à BTV, Alejandro Grimaldo revelou que não sabia que o Bayer Leverkusen o ia anunciar como reforço para a próxima época ainda com esta temporada a decorrer.

De saída do Benfica a custo zero, o lateral espanhol explicou ainda a decisão de deixar a Luz e mudar-se para a Bundesliga.

«Isso foi algo que não me agradou. Não sabia que se ia passar assim. Tinha assinado e estava no meu direito, e penso que o podia fazer, mas não entendi como as coisas vieram a público, da forma como aconteceu. Falei com o míster, e disse-lhe que não percebia porque isto tudo tinha acontecido. Percebo que as pessoas se zangassem naquela altura, que se zangassem comigo, mas, quanto a este tema, eu não sabia o que se ia passar», disse.

«Desde o dia 1 de janeiro que podia assinar por outro clube. Dei tudo por este clube até ao fim, até ao último dia. Apesar de poder acontecer alguma coisa, uma lesão que me deixaria sem contrato na próxima época. Dei a vida pelo Benfica, porque foi assim que o senti. Também o clube deu tudo por mim e merecia que eu desse tudo pelo Clube. O míster, desde o primeiro dia que me disse que confiava em mim, que, se eu desse tudo, estaria comigo até ao final. E assim foi. Penso que no fim de contas, entre mim, o Presidente e o míster houve uma relação bonita, apesar da minha saída. Aos adeptos quero dizer que não sabia que estas coisas se iam tornar públicas, e que, apesar disso, todos viram que dei tudo pelo Clube, e que até ao último dia deixei a pele em campo», acrescentou.

Grimaldo confessou ainda que a decisão de deixar o Benfica foi difícil de tomar: «Não foi uma decisão fácil e demorou muito tempo. Gosto muito do presidente [Rui Costa], e penso que esse carinho é recíproco. No final, quis ir à procura de algo diferente. Estava cá há sete épocas e meia, estava muito feliz, mas queria outros objetivos e um desafio diferente para a minha carreira. Esse foi o ponto de inflexão e, após conversar com a família, decidi que era a altura de mudar."

«Fui sempre claro com o presidente. Disse-lhe sempre em que é que estava a pensar, que era uma decisão difícil, mas que estava concentrado no campeonato. Desde janeiro que já podia assinar com outra equipa na Europa. Estava a esperar para ver se chegávamos a acordo com o Benfica. Também estava a ver se sentia que queria continuar aqui ou ir à procura de outro desafio. Sempre fui claro com o presidente, disse-lhe que, naquele momento, ia continuar a dar tudo. Não ia assinar por nenhuma outra equipa, continuaria a trabalhar aqui, e no final da época, ou até depois, e quando tomasse uma decisão, lho diria. E assim foi. Acabei por esperar até maio para assinar por outro clube. Tomei essa decisão e comuniquei ao presidente», afirmou.

O choro no golo da despedida

Grimaldo foi um dos jogadores que marcou na vitória frente ao Santa Clara, que selou o campeonato, e não escondeu a emoção nesse momento que, assume, foi raro.

«É complicado porque eu não sou uma pessoa que se emociona facilmente e que muito menos chora. Inclusive, a minha mulher, quando terminou o jogo, estava surpreendida e disse-me 'nunca gostas de te emocionar e nunca choras'. Mas são muitos anos e cerca de 64 mil pessoas, não sei exatamente quantas estavam, a gritarem o teu nome no último jogo. Marcar um golo e saber que depois desse jogo não vais jogar ali no próximo ano não é fácil. São muitas emoções. É uma sensação de alegria pelo golo e por tudo o que se passava, mas também de tristeza porque vou deixar o Clube. Toda a gente já me enviou as imagens várias vezes e vão ficar gravadas na minha memória para sempre. É um momento que vai ficar na minha história. Foi algo incrível.»