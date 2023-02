Alejandro Grimaldo foi eleito como o melhor defesa de janeiro 2023, anunciou a Liga. O lateral do Benfica recolheu 20,63 por cento dos votos dos treinadores principais da competição.

Atrás do espanhol ficou o argentino Nicolas Otamendi, também do Benfica, com 11,11 por cento e em terceiro lugar ficou Pedro Porro em conjunto com João Basso. O antigo jogador do Sporting e o capitão do Arouca receberam 10,32 por cento das preferências.