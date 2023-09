Álex Grimaldo assinalou nesta quarta-feira o sétimo aniversário da estreia na Liga dos Campeões, pelo Benfica.

No dia 13 de setembro de 2016 Benfica recebeu o Besiktas na primeira jornada da fase de grupos da Champions e teve o espanhol no onze inicial escolhido por Rui Vitória.

«Há sete anos… a primeira vez na Champions», escreveu o espanhol nas redes sociais, deixando um incentivo às águias.

«Boa sorte este ano, Benfica», acrescentou.

Seven years ago… ➡️ First Time in @ChampionsLeague 😉 ¡Good luck this year, @SLBenfica! #UCL #Memories pic.twitter.com/YbBCApzmMM