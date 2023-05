Alejandro Grimaldo despediu-se neste sábado do Benfica, com a conquista do título de campeão nacional, após a vitória sobre o Santa Clara por 3-0. O lateral espanhol marcou o terceiro golo e no final falou aos jornalistas e explicou a saída para o Bayer Leverkusen.

«A equipa deu tudo e eu também dei tudo para conseguirmos este título. Ia sair do Benfica e queria fazê-lo em grande, ganhando este título. Os adeptos merecem e eu acho que também merecia.»

[sobre o golo marcado de penálti]

«Foi um momento muito especial, com muito sentimento. Foram muitos anos aqui. Eu amo este clube, apesar de sair por outros motivos. Amo este clube e sempre vou amar.

Foram oito anos aqui, queria procurar outros objetivos. Fui sempre frontal, tenho personalidade para o fazer. Não é por não amar este clube que saio.»

[sobre o momento em que assinou pelo Bayer Leverkusen]

«Estar aqui hoje é incrível. Assinei naquela fase porque falei com o Xabi Alonso e queria procurar outros objetivos na minha carreira.

Haverá gente que compreende, outros não. Mas dei sempre tudo por este clube. Essa é a realidade. Espero que estejam orgulhosos de mim e que sejam sempre felizes porque eu vou continuar a apoiar. Voltarei muitas vezes. Passei aqui oito anos. Só quero dizer obrigado a todos.»