Grimaldo foi protagonista, como se esperava, no último jogo pelo Benfica. Mas foi ainda mais. Aos 57m, as águias conquistaram um penálti, o espanhol foi bater e parte das bancadas da Luz assobiaram-no. Indiferente a isso, o espanhol marcou (com alguma sorte), beijou o símbolo e chorou, enquanto as bancadas explodiam de alegria pelo 3-0.