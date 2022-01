Na apresentação como novo reforço do Hajduk Split, Ferro explicou os motivos que o levaram a escolher prosseguir a carreira no emblema croata e revelou que contou com a ajuda de um ex-Benfica que alinha no conjunto de Zagreb.

«Tive inúmeras ofertas mas decidi pelo Hajduk, equipa com a qual tive um contacto anterior. Vi vídeos na Internet, inteirei-me sobre o clube e, no final, senti que realmente me queriam aqui, esforçaram-se e eu aprecio isso. O meu antigo colega de equipa no Benfica, Filip Krovinovic, disse-me que este é um grande clube, com adeptos fantásticos e uma bela cidade para viver. Conversámos mais sobre a equipa, os jogadores, as ambições do clube e todas as informações que recebi certamente contribuíram para a minha decisão», disse em declarações publicadas pelos órgãos oficiais do clube.

O defesa de 24 anos acrescentou ainda que chega ao Hajduk para «ganhar troféus».

Sem espaço no Benfica, o central alinhou apenas em dois jogos das águias na presente temporada. Este é o segundo empréstimo como sénior, depois de, na temporada passada, ter sido cedido ao Valência.