Haris Seferovic reconheceu, em entrevista ao MySport, que a temporada do Benfica não tem sido tão regular como o habitual. No entanto, frisa o avançado, o único objetivo é conquistar o campeonato, apesar do ponto de desvantagem que se verifica atualmente para o FC Porto.

«Até agora temos tido momentos altos e baixos durante a temporada. Mas queremos ser campeões, não há outro objetivo», afirmou o internacional suíço.

Seferovic tem tido alguns problemas físicos esta época, mas garante que está a 100 por cento para a retoma da Liga: «Depois da primeira lesão, não queria perder muitos jogos e voltei a jogar após três semanas, em vez de esperar cinco ou seis semanas, como disse o médico. Mas graças à longa paragem [por causa da covid-19], recuperei da lesão adequadamente.»

Seferovic deixou ainda elogios a Carlos Vinícius, seu concorrente no ataque da equipa de Bruno Lage – «Fez um bom trabalho», disse – e explicou a ação de solidariedade que protagonizou durante a quarentena obrigatória imposta em Portugal, ao oferecer computadores a crianças necessitadas.

«Nem todas as crianças têm acesso a esses materiais. Queria dar alguma coisa à sociedade.»