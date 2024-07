Depois de duas temporadas no Heidenheim, Jan-Niklas Beste foi oficializado como reforço do Benfica. Na despedida do esquerdino, o clube alemão assumiu que a vontade do jogador em mudar-se para a Luz falou mais alto.

«Era um grande desejo do Niki que tornássemos esta mudança possível. Podemos compreender perfeitamente porque é que ele quer aproveitar esta oportunidade num clube de topo da Europa. No Benfica, o Niki pode voltar a testar-se a um nível diferente do futebol na Liga dos Campeões e assim dar os próximos passos na sua carreira», assumiu o CEO do Heidenheim, Holger Sanwald, aos meios de comunicação do clube.

O dirigente do emblema germânico destacou, também, que a proposta do Benfica foi vantajosa, apesar de nenhuma das partes ter revelado os valores envolvidos no negócio.

«Só poderemos ceder os melhores ativos se as condições do nosso enquadramento económico forem cumpridas. Estamos ainda mais satisfeitos por termos encontrado agora uma solução muito boa com o Benfica. Afinal, há muito que faz parte da filosofia do nosso clube desenvolver jogadores e, assim, gerar receitas de transferência. Só assim a Bundesliga em Heidenheim será possível», sublinhou.

Também Beste explicou que a possibilidade de jogar na Champions motivou a saída para o Benfica.

«Todos os jogadores sonham em chegar a este ponto em algum momento e poder disputar a Liga dos Campeões. Agora, quero aproveitar esta oportunidade», afirmou.

O lateral/extremo de 25 anos assinou até 2029 pelo Benfica.