Hélder Cristóvão consegue identificar os erros cometidos pelo Benfica na preparação da temporada 2021/22 e alerta para novas dificuldades na próxima época: apesar de estar convicto que a chegada de Roger Schmidt pode ser positiva, o antigo defesa salienta que as mudanças em número considerável levarão a novo processo de construção de uma identidade.

«As exibições um pouco cinzentas e os inúmeros atletas associados ao clube justificam muito o falhanço desta temporada. Muita coisa esteve mal e, atendendo às notícias que vão saindo, o presidente Rui Costa quer dar um murro na mesa. Ao mudar tudo ou muita coisa, como cerca de 50% do plantel, será outra época de risco», diz Hélder.

O ex-treinador do Benfica B aponta falhas na construção do plantel: «O plantel era demasiado extenso, algo envelhecido e acho que foi mal escolhido. Havia dois jogadores por posição, mas nem sempre a primeira opção era muito mais forte do que a segunda. Por exemplo, houve muitas dúvidas na ala direita e veio-se a comprovar que Gilberto era mais consistente do que Valentino Lazaro e Diogo Gonçalves.»

«Acho que Odysseas Vlachodimos não é guarda-redes para o Benfica. É preciso alguém que jogue mais a frente e inicie a construção com segurança, mas tenho de reconhecer que fez excelente época. Já os defesas centrais Nicolás Otamendi e Jan Vertonghen tiveram muitas dificuldades de adaptação ao campeonato e a um bloco alto», acrescentou Hélder, em declarações à Agência Lusa.

O antigo internacional português, que orientou o Al-Hazm da Arábia Saudita em 2021, torce pelo sucesso de Roger Schmidt: «É aposta do Rui Costa. Apesar de ser de uma escola diferente, pode ser positivo para o futebol português. Não podemos esquecer que Thomas Tuchel e Jürgen Klopp são dos melhores treinadores do mundo neste momento. Roger Schmidt bebe um pouco dessa escola e temos de lhe dar algum conforto. Uma vez escolhido o treinador, estou com ele a 100% e acredito nas ideias que possa trazer para o Benfica.»

«O treinador vai ter tempo? Acredito que sim, porque há dois anos de contrato e foi uma contratação do presidente. Depois, o ‘tribunal’ da Luz vai dar-lhe tempo para que consiga implementar as suas ideias? Esperamos bem que sim, mas são muitas mudanças e vai ser uma época complicadíssima. Qual a competição que irão dar mais relevância? Num plantel em construção, nunca se pode falar em atacar todas ao mesmo tempo», rematou Hélder Cristóvão.