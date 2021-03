Helton Leite foi lançado como titular no Benfica por Jorge Jesus e, em entrevista à ESPN, elogiou bastante o treinador, garantindo que é fácil de perceber o sucesso que Jesus teve no Brasil.

«Fiquei por dentro de tudo que aconteceu e vinha a acontecer. A partir do momento que comecei a trabalhar com Jesus, eu e todos os jogadores vemos o porquê do sucesso. É um treinador com um conhecimento de jogo absurdo e que consegue tirar o melhor dos seus jogadores», declara.

Helton fala sobre o crescimento que a equipa do Benfica teve nas últimas semanas para continuar os elogios ao técnico.

«Ele trabalha para ter esse sucesso. Conseguimos ver isso hoje, com a nossa equipa em crescimento, e ele consegue, com o conhecimento que tem e com o que sabe do adversário, tirar o melhor do jogador», acrescenta.

De resto, o guarda-redes que chegou a Portugal pela porta do Boavista, diz que se deparou com um ‘mundo novo’ quando atravessou o Atlântico.

«A partir do momento que cheguei a Portugal, foi praticamente um mundo novo. No Brasil, nós temos muito talento, de todas as maneiras, com todas as capacidades. E, em Portugal, eu vi o conhecimento que existe dos treinadores e das equipas técnicas», nota.

«Eu não me esqueço da minha primeira temporada em Portugal. Eu pensei: ‘Acho que estou a aprender a jogar agora’. Porque eu sabia jogar, mas não entendia o jogo. E aqui, começas a entender», garante.

Nesse sentido, para o guardião, o sucesso de treinadores portugueses no Brasil não é surpresa. Primeiro foi Jesus e agora Abel e a justificação, na opinião de Helton é simples.

«O conhecimento do jogo é completamente diferente. E não é de surpreender o sucesso que os treinadores têm feito no mundo inteiro. É um conhecimento tático diferente do que se tem no Brasil», finaliza.