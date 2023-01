O Benfica e o Watford estão ao negociar o empréstimo de Henrique Araújo por seis meses à equipa do segundo escalão de Inglaterra. A informação, avançada pelo Record, foi também confirmada pelo Maisfutebol, que sabe, no entanto, que o negócio não se encontra fechado, havendo ainda vários detalhes por acertar.

Considerado um dos jovens da formação do Benfica com maior potencial de crescimento, Henrique Araújo realizou nesta temporada 14 jogos e apontou dois golos sob o comando de Roger Schmidt. Ainda assim, o parco tempo de utilização na equipa principal - 235 minutos, nunca tendo sido titular - faz com que uma cedência possa ser vista com bons olhos para que o processo de evolução do avançado não seja condicionado.

Henrique Araújo, que tem alternado entre a equipa A e a competição na II Liga pela formação secundária, foi apenas o terceiro ponta de lança na hierarquia do Benfica na primeira metade da época, atrás de Gonçalo Ramos e do croata Petar Musa, sendo que além disso - e apesar da saída de Rodrigo Pinho para o Brasil - as águias garantiram há dias a contratação do avançado dinamarquês Casper Tengstedt, situação que podia complicar ainda mais a afirmação do jovem futebolista que completa 21 anos nesta quinta-feira.

Recorde-se que recentemente o Benfica acertou recentemente com o Watford a transferência do lateral João Ferreira para a equipa inglesa, cujo departamento de scouting é liderado pela portuguesa Helena Costa, com passado pela formação dos encarnados.