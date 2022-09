O Benfica veio a público repudiar o castigo aplicado a Henrique Araújo pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

O avançado foi suspenso um jogo e multado em 535,50 euros, por declarações a visar agentes de arbitragem. Em causa estão as palavras de Henrique Araújo na flash-interview no pós-jogo da equipa B ante o Rio Ave, em Vila do Conde, a 17 de abril último, ganho pela equipa da casa por 2-1, a contar para a 30.ª jornada da II Liga 2021/22.

«O Sport Lisboa e Benfica repudia de forma veemente o castigo aplicado hoje ao jogador Henrique Araújo pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Uma decisão inaceitável face ao teor das declarações, em mais um ato de total desrespeito pelo Benfica por parte deste órgão da FPF. Os jogadores do Benfica estão comprometidos e empenhados com o Clube, com os objetivos imediatos que se avizinham, e o seu foco e ambição em nada se vão alterar com mais esta provocação por parte deste Conselho de Disciplina que já perdeu toda a credibilidade», considera o Benfica, em comunicado.