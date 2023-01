A perguntar era sobre Gonçalo Guedes, mas Roger Schmidt acabou por confirmar o empréstimo de Henrique Araújo para o Championship, mais concretamente para o Watford, tal como o Maisfutebol noticiou.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Santa Clara, da 17.ª jornada da Liga, o treinador do Benfica garantiu, no entanto, que o clube continua a acreditar no talento do jovem avançado português.

«Para ser honesto, eu gosto destas dores de cabeça [das novas contratações]. Penso que é o que eu já disse antes da janela de transferências. São sempre oportunidades para melhorar o plantel sempre que possível. Perdemos jogadores, o Rodrigo e o Diogo, foi desejo deles sair para terem mais jogos. Perdemos o Helton porque ele também queria jogar como número um. Ontem [quinta-feira]também demos luz verde à saída do Henrique Araújo porque para o desenvolvimento dele é uma grande oportunidade jogar no Championship, é um grande talento, acreditamos nele», disse.

«Neste momento, não conseguia jogar o suficiente no Benfica, porque temos o Gonçalo Ramos, avançado centro, está a marcar golos, está a desenvolver-se de forma perfeita, portanto foi decisão nossa dar esta oportunidade ao Henrique e esperamos por ele no verão, esperemos que ele volte de Inglaterra e que depois mostre todo o seu potencial», acrescentou.