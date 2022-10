O avançado Henrique Araújo cumpriu a pré-temporada às ordens de Roger Schmidt, mas nas últimas semanas tem alinhado ao serviço da equipa B do Benfica e até foi o autor do golo que valeu o empate (2-2) na última jornada, em Oliveira de Azeméis.

O técnico alemão garante que o internacional sub-21 português, que viajou para Paris, entra nas contas para a temporada.

«O meu plano para ele é que tenha uma boa temporada e estamos a trabalhar nisso. O Henrique é um jogador top, um bom talento, e já mostrou no final da época passada que pode ser um titular do Benfica. O nosso obejtivo conjunto é que desenvolva da melhor forma. Por enquanto, às vezes, permitimos que jogue na equipa B para ter ritmo, mas estamos convictos dele e acreditamos nele. É por isso que está connosco e é opção para amanhã, dependendo do que precisamos durante o jogo. Mas é um grande jogador e contamos com ele esta época, isso é muito claro», vincou Schmidt na conferência de imprensa de antevisão ao PSG-Benfica.

Henrique Araújo, de 20 anos, soma nove jogos nesta temporada: sete na equipa principal, nos quais apontou um golo, e dois na equipa B, onde já marcou por três vezes.