Primeiro treino e reencontro com Trubin: o dia um de Sudakov no Benfica
Futebolista ucraniano foi recebido pelos novos colegas no Benfica Campus, este domingo
O futebolista ucraniano Heorhii Sudakov realizou, na manhã deste domingo, o seu primeiro dia de trabalho ao serviço do Benfica, no Benfica Campus.
Sudakov, antigo atleta do Shakhtar Donetsk e que vai vestir a camisola com o número 10 no Benfica, foi recebido pela equipa técnica liderada por Bruno Lage pelos novos companheiros de equipa. Um dos momentos especiais da manhã de Sudakov no Seixal foi o reencontro com o compatriota e amigo Anatoliy Trubin.
O internacional ucraniano trabalhou no ginásio e no relvado, tendo ainda trocado algumas palavras com o diretor-geral para o futebol profissional do Benfica, Mário Branco, bem como com o diretor técnico dos encarnados, Simão Sabrosa.
