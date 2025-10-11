Sudakov em dúvida para a Taça: Benfica esclarece lesão do ucraniano
Jogador saiu lesionado ao serviço da seleção, no jogo com a Islândia
O futebolista do Benfica, Heorhii Sudakov, sofreu «um traumatismo direto no ombro esquerdo com entorse acromioclavicular ligeira», confirmou o clube encarnado, ao início da noite deste sábado.
«Após avaliação clínica com realização de exames complementares de diagnóstico, informa-se que o atleta Sudakov sofreu um traumatismo direto no ombro esquerdo com entorse acromioclavicular ligeira. Está em dúvida para o próximo jogo do SL Benfica», informou o clube, em nota à imprensa.
Sudakov saiu lesionado aos 39 minutos de jogo, pouco depois do primeiro golo da Islândia, na altura o 1-1, e na sequência de um choque com um adversário.
A Ucrânia venceria o jogo de qualificação para o Mundial 2026 por 5-3, na última noite.
Tal como noticiou o Maisfutebol na manhã deste sábado, Sudakov deixou o estágio da seleção ucraniana e vai iniciar tratamento no Benfica.
O jogador de 23 anos trabalha para ainda tentar ser opção para a deslocação a Chaves, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, agendada para as 19h30 de sexta-feira.