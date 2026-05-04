Heorhii Sudakov recorreu às redes sociais, esta segunda-feira, para esclarecer os rumores que circulavam na Ucrânia e que davam conta de que o médio do Benfica estaria «esgotado» psicologicamente e «cansado do futebol».

«Quero dirigir-me a todos os que me apoiam. Ultimamente têm surgido muitas conversas e rumores. Quero ser sincero: todos os jogadores de futebol, às vezes, passam por períodos difíceis. É normal sentir cansaço, tanto físico quanto emocional», começou por escrever o internacional ucraniano.

«Mas isso não significa que deixei de amar o futebol ou que pretendo parar. Pelo contrário, estou a trabalhar em mim mesmo para recuperar aquele prazer pelo jogo pelo qual vocês me apoiam. Obrigado a todos os que estão ao meu lado, o vosso apoio é muito importante para mim. Vou fazer de tudo para ficar mais forte e corresponder à vossa confiança», acrescentou.

Contratado ao Shakhtar no último mercado de verão, Sudakov era visto como um dos principais reforços do Benfica para esta temporada. No entanto, o médio de 23 anos já não é opção para José Mourinho desde 6 de abril e ficou no banco nos últimos quatro jogos.

No total, Sudakov leva quatro golos e cinco assistências em 36 jogos pelo Benfica.