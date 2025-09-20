Heorhiy Sudakov, jogador do Benfica, em declarações à flash interview da Sport TV, após a vitória frente ao AVS, por 3-0, em jogo da sexta jornada da Liga:

Homem do Jogo e marcar o primeiro golo com a camisola do Benfica

«Estou feliz, muito feliz. Primeiro golo e primeira vitória. Sentimentos incríveis. Quero agradecer a toda a equipa e aos incríveis adeptos. Agradecemos o apoio e vamos melhorar e crescer juntos. Temos de ouvir o nosso novo treinador. Mas também quero agradecer a Bruno Lage, apesar de não termos trabalhado juntos durante muito tempo. Acho que podemos crescer com o novo treinador, José Mourinho. Todos sabem quem ele é».

José Mourinho

«Para mim foi um sonho de infância. Não queria acreditar, mas é verdade. É óbvio que quero crescer com ele, trabalhar árduo e fazer algo especial como José Mourinho».

Festejo especial?

«Claro, foi para a minha família. A minha filha nasceu há três dias. É um beijo e amor de certeza, para a minha família e para os meus amigos».