Emprestado pelo Benfica ao Hoffenheim pela segunda temporada consecutiva, David Jurásek lesionou-se com gravidade no particular entre os alemães e o Norwich, da II Liga inglesa (2-2).

Na tarde de terça-feira, em St. Johann in Tirol (Áustria), o lateral esquerdo fraturou o braço, deixando a partida ao cabo de 17 minutos.

Ainda que o tempo de recuperação continue por divulgar, o Hoffenheim anunciou que a operação, realizada esta quarta-feira, foi bem-sucedida. «David Jurásek foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida no antebraço», referem os germânicos.

Depois de participar em dois jogos da Chéquia no Euro 2024, o defesa, de 23 anos, regressou ao Hoffenheim, emblema pelo qual acumulou 13 partidas entre janeiro e maio.

Contratado pelo Benfica ao Slavia de Praga há um ano, a troco de 14 milhões de euros, Jurásek voltou a ser emprestado, mas sem opção de compra obrigatória.

A cláusula opcional está fixada nos 10 milhões de euros.