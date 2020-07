Jorge Jesus despede-se esta segunda-feira do Flamengo, mas as demonstrações de carinho para com o técnico português continuam.

Os adeptos da Raça Rubro-Negra, a maior claque do clube brasileiro, prepararam uma bandeira com uma imagem de Jesus e colocaram-na à porta do Ninho do Urubu, a academia do mengão.

«Obrigado, Jorge Jesus», pode ler-se ainda na tarja de homenagem ao novo treinador do Benfica. Veja a tarja para Jorge Jesus na galeria acima associada.