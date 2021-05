Jorge Jesus foi nesta quarta-feira homenageado no Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) e no momento de deixar umas palavras à plateia, maioritariamente constituída por treinadores, não escondeu alguma emoção.

«Quero agradecer às pessoas que valorizam os treinadores portugueses, a ANTF. A nossa vida é isto, o sucesso e nem sempre se consegue ter sucesso», começou por dizer com a voz embargada, antes de deixar uma mensagem de encorajamento para a plateia.

«Para o ano, que vamos à procura do sucesso para mais uma vez mostrar que os treinadores portugueses estão à frente no mundo. Vão à conquista do mundo e mostrem que os treinadores portugueses são os melhores do mundo», reforçou.

De referir que as imagens que passaram juntamente com o anúncio da homenagem ilustraram apenas momentos de Jesus no Flamengo, uma vez que no ano passado o Fórum não se realizou, devido à pandemia de covid-19.

Além de Jesus, outros treinadores foram homenageados pela ANTF, nomeadamente, Nuno Dias, Abel e Fernando Santos.