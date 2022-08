O Benfica anunciou três reforços para a equipa de hóquei em patins. Tratam-se do guarda-redes português Bernardo Mendes, do francês Roberto di Benedetto e do espanhol Nil Roca.

«Três jogadores com características diferentes, mas com uma ambição comum: ajudar o Benfica a ganhar», escrevem os encarnados, vice-campeões nacionais, no site oficial.

O guarda-redes Bernardo Mendes, de 23 anos, chega ao Benfica proveniente do Valongo, clube no qual fez toda a carreira.

Já o internacional francês Di Benedetto, de 25 anos, vem do campeão espanhol Liceo da Corunha, enquanto o internacional espanhol Nil Roca, de 24 anos, jogava no Barcelona.