Hóquei: Benfica goleia na Póvoa e segue líder invicto
Águias operaram reviravolta na segunda parte e evitaram surpresa no reduto do último classificado
O Benfica venceu na sexta ronda da fase regular da Liga, na visita ao Desp. Póvoa (6-2). Neste sábado, as águias até chegaram ao intervalo em desvantagem, depois de Tiago Pinheiro entregar o 1-0 aos poveiros, a três minutos da buzina. Na etapa complementar, José Miranda restabeleceu a igualdade ao cabo de quatro minutos. Poucos segundos depois, Gonçalo Pinto consumou a reviravolta.
Seguiram-se os golos de João Rodrigues (dois), de Vítor Oliveira e de Lucas Ordoñez (6-2). Pelo meio, Henrique Campos reduziu (5-2).
Desta forma, o Benfica lidera de forma isolada, com 18 pontos, cinco de vantagem sobre o Hóquei de Braga (2.º). As águias ainda não perderam pontos. De lembrar que Óquei de Barcelos (3.º) e Sporting (4.º) apenas jogam às 21h e 21h30 deste sábado, contra Oliveirense e Turquel, respetivamente.
No calendário do Benfica segue-se a visita à Oliveirense, na quinta-feira (21h), na segunda jornada da Champions, e a receção à Juventude Pacense (12.º), a 26 de novembro.
Quanto ao Desp. Póvoa, continua no 14.º e último lugar, sem pontos, antes da receção ao Hóquei de Braga (2.º), também a 26 de novembro.
Outros resultados
Hóquei de Braga 3-2 Sanjoanense;
Carvalhos 3-3 Valongo.