O Benfica conquistou este domingo a Taça de Portugal feminina de hóquei em patins pela décima vez consecutiva, ao vencer na final o Tojal, por 3-2.

Em Sesimbra, as águias entraram com tudo já venciam por 3-0 aos 17 minutos, com golos de Sofia Moncóvio, Raquel Santos e Cata Flores.

Ainda no primeiro tempo, Maca Ramos (19m) e Ana Gregório (24m) reduziram para a formação do Tojal.

O Benfica conquista assim a dobradinha e reforça a liderança no palmarés da Taça de Portugal, com dez triunfos, contra os sete do CD Nortecoope.