Carlos Nicolia recorda a forma como chegou ao Benfica, em 2014/15 e a importância que o clube teve para a sua vida.

Numa entrevista ao podcast «Final Cut», o internacional argentino que representa a equipa de hóquei em patins dos encarnados falou sobre os primeiros passos em Portugal e a forma como foi recebido por alguns elementos do clube.

«Cheguei ao Benfica com um filho e duas malas. O meu filho tinha dois anos e meio e cheguei a um clube que nunca pensei ter a dimensão que tinha. Sabia que o Benfica era enorme, mas não no sentido familiar, é um clube muito simples. O Tiago Pinto é o meu ídolo, porque eu vi que se pode fazer a diferença, mesmo como dirigente e como pessoa, sem aparecer», começou por referir.

Quanto ao fim da carreira, Nicolia admite que ainda se sente capaz de contribuir para o crescimento da modalidade, apesar de já ter 38 anos de idade.

«Sei que o final da carreira está cada vez mais próximo, pela idade e pelos anos que tenho no hóquei em patins. Só que o rendimento desportivo é a questão principal, porque eu digo que o próximo ano é o último e sinto-me cada vez melhor. Digo muitas vezes que me sinto fisicamente melhor com 38 anos do que me sentia com 20. Eu sou jogador, não sou ator, nem político», acrescentou.

Veja um excerto da entrevista de Carlos Nicolia: