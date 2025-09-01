Hugo Félix vai ser reforço do Elche, deixando o Benfica em definitivo, confirmou o Maisfutebol.

O médio-ofensivo, irmão de João Félix, deixa os encarnados ao fim de quase uma década. O Benfica vai preservar metade do passe do jovem futebolista, tal como aconteceu recentemente com Martim Neto, que também se desvinculou das águias para reforçar o mesmo emblema da Liga espanhola.

No Benfica, Hugo Félix chegou a estrear-se pela equipa principal na época passada - Bruno Lage lançou num Benfica-Tirsense, nas meias-finais da Taça de Portugal - e fez parte do plantel que conquistou a UEFA Youth League em 2022.

