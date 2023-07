João Félix continua com a vida por resolver no Atlético de Madrid, e por isso permanece a dúvida: por onde passa o futuro do internacional português?

A hipótese Benfica, pela ligação óbvia entre as duas partes, continua a ser falada com frequência e esta segunda-feira, também Hugo Félix, o irmão de João, foi questionado sobre essa possibilidade.

«Porque não?», disse o também jogador do Benfica, na chegada da Seleção Nacional de sub-19 a Portugal, depois da participação no Europeu da categoria.

«Se vou fazer força para ele vir? Ele já sabe a minha opinião, mas ele é que vai decidir, juntamente com os empresários», acrescentou o jovem de 19 anos.

Sobre a campanha dos vice-campeões da Europa, Hugo reconheceu que o jogo da final, frente à Itália, foi o menos conseguido do torneio.

«Foi uma prova muito boa de toda a equipa, faltou-nos só o último passo. Estivemos perfeitos em todos os jogos, mas no último, que era o mais importante, perdemos. Demos os primeiros 30 minutos ao adversário, se calhar foi o jogo menos conseguido da competição e pagámos um bocadinho caro.»