Hugo Félix reagiu nesta quinta-feira à estreia pela equipa principal do Benfica.

«E o sonho concretizou-se», introduziu o irmão de João Félix, que esteve em campo cerca de 10 minutos no jogo da 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal diante do Tirsense.

«Desde os primeiros dias no clube, senti que seria um sonho jogar no Estádio da Luz com o manto sagrado ao peito. Primeiramente agradecer ao Benfica por esta oportunidade e sonho cumprido!!», acrescentou, entre agradecimento à família, namorada e amigos «por todo o apoio e suporte» ao longo de um caminho que, assumiu, ainda está no início.

«De seguida agradecer a todos as pessoas que me cruzei e que me continuo a cruzar, ao longo destes anos dentro do centro de estágio (treinadores, jogadores, fisioterapeutas etc etc). E por último agradecer aos benfiquistas pelo forte apoio, tanto ontem como durante todos os últimos anos!! Que seja o início de algo muito bonito», rematou o médio de 21 anos.

Foram muitos os jogadores que reagiram à publicação de Hugo Félix no Instagram, desde companheiros de equipa com Álvaro Carreras, Andreas Schejlderup, Diogo Spencer, Diogo Prioeste, Nuno Félix, Tiago Gouveia e António Silva. Renato Veiga, ex-Sporting e colega nas seleções jovens, também aplaudiu a estreia, tal como o ex-FC Porto Hector Herrera, que jogou com o irmão João Félix no Atlético Madrid.

Hugo Félix chegou ao Benfica em 2016/17, uma época depois do irmão, João. Evoluiu desde os infantis até aos seniores, tendo feito parte da equipa que conquistou a UEFA Youth League em 2021/22.