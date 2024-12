Hugo Souza, guarda-redes brasileiro que foi despedido do Desp. Chaves por indisciplina, reencontrou-se com as boas exibições no Corinthians e participou no podcast DenilsonShow, do antigo internacional Denilson.

Na conversa com o esquerdino que brilhou no Betis e no São Paulo, o guarda-redes recordou, em particular, uma conversa que teve com o Vítor Pereira, quando os dois estavam no Flamengo.

«Pedi para falar com o Vítor Pereira, fui no gabinete dele e disse: 'Estava a treinar separado pelas razões que você sabe, estava numa negociação para sair, mas não deu certo e eu quero saber o que preciso de fazer para convencer o senhor de que eu posso jogar?'», revelou.

«E então ele respondeu: 'Primeiro tens que me mostrar nos treinos. Desculpa, mas não eu não sei o que o Benfica viu em ti para começar essas negociações. Conhecendo o Benfica, porque sou português, não sei o que eles viram em ti, mas ainda bem que se lembraram e agora mostra-me que devo dar-te uma oportunidade'.»

Hugo Souza revelou ainda não estar chateado com Vítor Pereira. «Mas atenção, ele fala estas coisas, mas é o jeito dele. Não é que ele te queira esculachar, ele é muito direto, ele não te curvas.»

Refira-se que Hugo Souza, que fez 31 jogos com Paulo Sousa, acabou por sair nessa temporada para o Desp. Chaves, por empréstimo, sendo no a seguir também cedido ao Corinthians, com o qual assinou em definitivo.