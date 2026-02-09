VÍDEO: Benfica B ineficaz empata na visita ao Portimonense
Águias sobem na tabela e igualam o próximo adversário, mas lamentam uma noite de pouco acerto no último terço
O Benfica B empatou a um golo na visita ao Portimonense, na 21.ª jornada da II Liga. Na tarde desta segunda-feira, e depois de uma primeira parte controlada pelas águias, o ala Thauan Lara entregou a vantagem aos algarvios. Estavam decorridos 64 minutos quando o brasileiro entrou na área adversária pela esquerda e rematou cruzado para a estreia a marcar na época.
Entre trocas, o Benfica B deixou várias ameaças – obrigando Maycon a inúmeras defesas – até ao empate forçado pelo nigeriano Peter Edokpolor. O relógio assinalava 77 minutos quando o ponta de lança encheu o pé fora da área, no corredor central, desferindo um remate indefensável. Assim, o jovem de 19 anos fez o quarto golo na II Liga.
Até final, os visitantes não completaram a reviravolta face à exibição do guarda-redes Maycon e do setor recuado dos anfitriões. Foram inúmeras as oportunidades criadas pelas águias.
Assim, o Benfica B sobe a 11.º, com 27 pontos, igualado com Felgueiras (10.º) e Desp. Chaves (12.º). Ao cabo de três jornadas sem vencer, a turma de Nélson Veríssimo recebe o Felgueiras no sábado (18h).
Quanto ao Portimonense, sobe a 15.º e deixa a zona de despromoção, com 24 pontos, mas igualado com o Farense (16.º, lugar de play-off). Também há três jornadas sem vencerem, os algarvios visitam o Sporting B (3.º) no domingo (11h).